Edremit Körfezi'nde sağanak yağmur etkili oldu
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Edremit Körfezi'nde sağanak yağmur etkili oldu

13.01.2021 01:06 | Son Güncelleme: 13.01.2021 01:10
Edremit Körfezi'nde sağanak yağmur etkili oldu

BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde akşam üstü başlayan sağanak yağmur gece saatlerinde etkili oldu.

BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde akşam üstü başlayan sağanak yağmur gece saatlerinde etkili oldu. Özellikle Akçay ve Güre mahallelerinde bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Edremit Körfezi'nde dün akşamüstü başlayan ve gece saatlerinde şiddetini arttıran sağanak yağış, özellikle Kazdağları ve eteklerinde etkili oldu. Yağış nedeniyle Akçay ve Güre'de bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı. Yine bazı işyerleri de yağıştan etkilendi. Kazdağları'nda metrekareye 63 kilogram yağış düşerken, Edremit'te ise metrekareye 31 kilogram yağış düştü. Kaz Dağı Milli Parkı bölgesinde geçtiğimiz gün yaşanan yağışlarda da metrekareye 210 kilogram yağış düşmüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulkadir AYDINIŞIK

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