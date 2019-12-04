Edremit Körfezi'nde oltayla 9 kilo 150 gramlık "sinarit" yakalandı

04.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:12

Balıkesir'in Edremit ilçesinde balıkçılık yapan Halil Ataç, teknesiyle açıldığı Edremit Körfezi'nde oltasıyla 9 kilo 150 gramlık "sinarit balığı" yakaladı.

Ataç, Altınoluk Mahallesi'nden teknesiyle Assos mevkisi açıklarına balık tutmaya gitti. Oltasını suya bırakan Ataç, bir süre sonra 9 kilo 150 gramlık sinarit balığını yakalamayı başardı.

Ataç, gazetecilere yaptığı açıklamada, sinarit avı için denize açıldığını belirterek yem olarak kalamar kullandığını söyledi.

Denizde yaklaşık bir saat beklediğini anlatan Ataç, keyifli bir av olduğunu dile getirdi.

Ataç'ın yakaladığı 9 kilo 150 gram ağırlığındaki sinarit balığı, Altınoluk Su Ürünleri Kooperatifi'nin satış noktasında kilosu 100 liradan alıcısını bekliyor.

Kaynak: AA