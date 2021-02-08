Edremit Körfezi'nde lodos etkili oldu
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Edremit Körfezi'nde lodos etkili oldu

08.02.2021 17:37 | Son Güncelleme: 08.02.2021 17:41
Edremit Körfezi'nde lodos etkili oldu

BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde, şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi.

BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde, şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi. Bazı balıkçı tekneleri şiddetli lodostan zarar görürken, dev dalgalar adeta sahilleri dövdü.

Ayvalık, Edremit ve Burhaniye sahillerinde şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi. Edremit Körfezi'nde öğle saatlerinde etkili olan lodos, balıkçı teknelerin bazılarının batmasına neden oldu. Bazı tekneler de su aldı. Dev dalgalar sahilleri adeta dövdü.Sahil kenarındaki  kafelerin bahçe kısımlarına kadar gelen dalgalar, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.


- Balıkesir
Edremit Körfezi'nde lodos etkili oldu
Edremit Körfezi'nde lodos etkili oldu
Edremit Körfezi'nde lodos etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulkadir AYDINIŞIK

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