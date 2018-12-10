Edremit Körfezi'nde Kuvvetli Yağış

Edremit Körfezi'nde Kuvvetli Yağış

Edremit Körfezi'ndeki kuvvetli yağış, Balıkesir'in Edremit ilçesindeki metruk binanın duvarının yıkılmasına neden oldu.

Edremit Körfezi'nde Kuvvetli Yağış

Edremit Körfezi'ndeki kuvvetli yağış, Balıkesir'in Edremit ilçesindeki metruk binanın duvarının yıkılmasına neden oldu.

Gazi İlyas Mahallesi 85. Sokaktaki bir metruk binanın ikinci katının duvarı kuvvetli yağışa dayanamayarak yıkıldı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, metruk binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Bu arada binanın bulunduğu sokak trafiğe kapatıldı.

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