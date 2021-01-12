BALIKESİR - Edremit Körfezi'nde kuvvetli lodos etkili oluyor
12.01.2021 13:13 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:09
Edremit Körfezi'nde kuvvetli lodos, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Edremit Körfezi'nde kuvvetli lodos, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Körfeze kıyısı bulunan Balıkesir'in Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Gömeç ilçelerinde lodos, sabah saatlerinde şiddetini artırdı.
Özellikle Edremit'in Akçay Mahallesi sahilinde dalgaların boyu yer yer 2 metreyi aştı.
Lodosun hızı, zaman zaman saatte 70-90 kilometreye ulaşıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik