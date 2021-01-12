BALIKESİR - Edremit Körfezi'nde kuvvetli lodos etkili oluyor
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BALIKESİR - Edremit Körfezi'nde kuvvetli lodos etkili oluyor

12.01.2021 13:13 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:09

Edremit Körfezi'nde kuvvetli lodos, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Edremit Körfezi'nde kuvvetli lodos, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Körfeze kıyısı bulunan Balıkesir'in Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Gömeç ilçelerinde lodos, sabah saatlerinde şiddetini artırdı.

Özellikle Edremit'in Akçay Mahallesi sahilinde dalgaların boyu yer yer 2 metreyi aştı.

Lodosun hızı, zaman zaman saatte 70-90 kilometreye ulaşıyor.

BALIKESİR - Edremit Körfezi'nde kuvvetli lodos etkili oluyor
BALIKESİR - Edremit Körfezi'nde kuvvetli lodos etkili oluyor
BALIKESİR - Edremit Körfezi'nde kuvvetli lodos etkili oluyor
BALIKESİR - Edremit Körfezi'nde kuvvetli lodos etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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