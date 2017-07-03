Edremit Körfezi'nde Kuvvetli Lodos

Edremit Körfezi'nde akşam saatlerinde kuvvetini artıran lodos bölgede etkili oldu.



Edremit'in Akçay, Güre ve Altınoluk mahalleleri ile Ayvalık'ın Cunda Adası kıyı şeridinde etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle halk plajlarına güvenlik şeridi oluşturması amacıyla konulan şamandıraların bağlı olduğu ipler dubalardan koptu.



Lodos, kıyıya yakın yerlerde bağlı bazı küçük teknelere de zarar verdi.



Fırtınanın dev dalgalar oluşturduğu Edremit Körfezi'ndeki vatandaşlar fotoğraf çekti.



Aşırı sıcaklardan bunalan bazı vatandaşlar ise dalgalardan savrulan su tanecikleriyle serinlemeye çalıştı.