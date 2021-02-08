Edremit Körfezi'nde kuvvetli fırtına etkili oluyor
08.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 08.02.2021 18:52
Edremit Körfezi'nde kuvvetli fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.
Edremit Körfezi'nde kuvvetli fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.
Körfeze kıyısı bulunan Balıkesir'in Ayvalık, Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde fırtına öğleden sonra şiddetini artırdı.
Özellikle Ayvalık ilçesinde dalgaların boyu yer yer 3 metreyi aştı. Bazı küçük balıkçı tekneleri fırtınadan dolayı zarar gördü.
Bölgede ilerleyen saatlerinde yağış bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın