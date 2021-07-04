Edremit Körfezi'nde kısıtlamasız ilk pazar yoğunluğu
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Edremit Körfezi'nde kısıtlamasız ilk pazar yoğunluğu

Edremit Körfezi'nde kısıtlamasız ilk pazar yoğunluğu
Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in turistik ilçeleri ve yaklaşık 150 kilometrelik sahil bandıyla, yerli turistler için Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden olan Edremit Körfezi'nde, normalleşme sürecinin ilk pazar günündü sahiller doldu.

BALIKESİR'in turistik ilçeleri ve yaklaşık 150 kilometrelik sahil bandıyla, yerli turistler için Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden olan Edremit Körfezi'nde, normalleşme sürecinin ilk pazar günündü sahiller doldu. 

Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan tedbirlerin ardından 1 Temmuz itibariyle normalleşme süreci başladı. Kısıtlamalar döneminde bunalanlar, kısıtlamasız ilk pazar günü, sahillere akın etti. 35 binin üzerindeki yatak kapasitesi ve yılık 2 milyonun üzerindeki konaklamayla iç turizmin öncü bölgelerinden olan Edremit Körfezi'nde bulunan turistik Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit ilçelerinin sahilleri, denize girmek isteyenlerle doldu.E-87 Karayolu ile birlikte, özellikle Akçay, Güre ve Altınoluk mahalleleri girişlerinde de araç yoğunluğunun yaşanmaya başladığı gözlendi. 15 yıldır Edremit Körfezi'nde yaşadığını söyleyen Muhammed Petekkaya, "Türkiye'nin en güzel bölgelerinden birinde yaşıyoruz. Havası, denizi, doğal güzellikleriyle harika bir yer. Pandemi sürecinin ardından normalleşmenin başlamasıyla da yerli turistler bölgeye gelmeye başladı" dedi.


- Balıkesir
Edremit Körfezi'nde kısıtlamasız ilk pazar yoğunluğu
Edremit Körfezi'nde kısıtlamasız ilk pazar yoğunluğu
Edremit Körfezi'nde kısıtlamasız ilk pazar yoğunluğu
Edremit Körfezi'nde kısıtlamasız ilk pazar yoğunluğu
Edremit Körfezi'nde kısıtlamasız ilk pazar yoğunluğu
Edremit Körfezi'nde kısıtlamasız ilk pazar yoğunluğu
Edremit Körfezi'nde kısıtlamasız ilk pazar yoğunluğu
Edremit Körfezi'nde kısıtlamasız ilk pazar yoğunluğu
Edremit Körfezi'nde kısıtlamasız ilk pazar yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan

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