Edremit Körfezi'nde fırtına

Burhaniye ve Edremit'in sahil bölgelerinde rüzgar etkili oldu. Hızı saatte 90 kilometre ulaşan rüzgar nedeniyle Burhaniye'de bir işletmenin tentesi devrildi, bazı bölgelerde ağaçlar zarar gördü. Sahil bölgelerinde dalgalar oluştu. Dalgalar, kıyıdaki bazı kafelerin bahçelerine de zarar verdi.