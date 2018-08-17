Edremit Körfezi'nde Bayram Trafiği
Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan Edremit Körfezi yönüne giden tatilcilerin araçları, trafikte uzun kuyruklar oluşturdu.
Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan Edremit Körfezi yönüne giden tatilcilerin araçları, trafikte uzun kuyruklar oluşturdu.
Yıllık 3 milyon gecelemeyle iç turizmde ilk sırada yer alan Edremit Körfezi'ndeki tesislere gitmek için yola çıkan tatilcilerin araçları, Çanakkale-Balıkesir, İzmir-Çanakkale karayollarında yoğunluğa neden oldu.
Edremit, Altınoluk, Akçay, Güre, Burhaniye, Ören, Ayvalık ve Cunda Adası'na gitmek isteyen vatandaşların bulunduğu araçlar, özellikle Akçay ve Güre kavşaklarında 2-3 kilometre uzayan kuyruklar oluşturdu.
Polis ve jandarma ekipleri, trafiğin durma noktasına geldiği kavşaklarda, sinyalizasyonu devre dışı bırakarak, trafiği düzenledi.