Edremit Körfezi'nde Bayram Trafiği

Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan Edremit Körfezi yönüne giden tatilcilerin araçları, trafikte uzun kuyruklar oluşturdu.

Yıllık 3 milyon gecelemeyle iç turizmde ilk sırada yer alan Edremit Körfezi'ndeki tesislere gitmek için yola çıkan tatilcilerin araçları, Çanakkale-Balıkesir, İzmir-Çanakkale karayollarında yoğunluğa neden oldu.

Edremit, Altınoluk, Akçay, Güre, Burhaniye, Ören, Ayvalık ve Cunda Adası'na gitmek isteyen vatandaşların bulunduğu araçlar, özellikle Akçay ve Güre kavşaklarında 2-3 kilometre uzayan kuyruklar oluşturdu.

Polis ve jandarma ekipleri, trafiğin durma noktasına geldiği kavşaklarda, sinyalizasyonu devre dışı bırakarak, trafiği düzenledi.