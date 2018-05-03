Edremit Körfezi'nde Asfalt Eriten Sıcaklar

Balıkesir'in Edremit Körfezi'ni Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlayan çevre yolunda asfalt eridi.

Güneşin altında 35 derece hissedilen hava sıcaklığı asfalt yolları eritti. Eriyen asfalt nedeniyle Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi ve Kaklım beldesi arasında seyahat eden sürücüler zor anlar yaşadı. Aracına zift bulaşmaması için kimi sürücüler yolda ağır ağır ilerlerken bazı sürücüler de yolun dışına çıkarak kenarındaki mıcırdan gitmeyi tercih etti.

Hacıaslanlar Mahallesi sakinlerinden Huzur Tuzlu, "Bu asfalt üç ay önce yapıldı. Ama havanın sıcak olması dolayısıyla daha fazla dayanamadı bozuldu. Burası Edremit Yenice yolu." dedi.

Sürücü Şakir Çatalkaya da havaların bir haftadan beri çok sıcak olduğunu belirterek, bugün sıcak hava nedeniyle yoldaki asfaltın eridiğini dile getirdi.