Edremit Körfezi'nde 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
Haberler » Güncel » Edremit Körfezi'nde 40 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haber

Edremit Körfezi'nde 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığınca, Edremit Körfezi'nde bir botta tespit edilen 40 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

20.11.2019 10:12 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:12
Edremit Körfezi'nde 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığınca, 'nde bir botta tespit edilen 40 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Bakanlığın hesabından yapılan paylaşımda, "Planlı keşif gözetleme faaliyetleri icra eden TCG Tuzla karakol gemimiz, Edremit Körfezi'nde bir düzensiz göçmen botu tespit ederek, 40 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı." açıklamasında bulunuldu.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et