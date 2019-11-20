Edremit Körfezi'nde 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

20.11.2019 10:12 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:12

Milli Savunma Bakanlığınca, Edremit Körfezi'nde bir botta tespit edilen 40 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Planlı keşif gözetleme faaliyetleri icra eden TCG Tuzla karakol gemimiz, Edremit Körfezi'nde bir düzensiz göçmen botu tespit ederek, 40 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı." açıklamasında bulunuldu.

Kaynak: AA