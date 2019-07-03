Edremit Kent Konseyi'nden, Kaymakam Sırmalı'ya ziyaret

Balıkesir'in Edremit Kent Konseyi Başkanı Özlem Aytekin ve yürütme kurulu üyeleri Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'yı makamında ziyaret etti.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette Edremit ilçesinin sahip olduğu tüm potansiyelleriyle birlikte geliştirilmesi, tanıtılması çalışmaları ve hayata geçirilecek yeni proje çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kent Konseyi Başkanı Özlem Aytekin, "Göreve geldiği günden itibaren ilçemizdeki tüm çalışmaları yakından takip eden ve bizlere göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı sayın kaymakamımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Gerçekleşen ziyarette açıklama yapan Kaymakam Sırmalı "Edremit ilçemiz; Kazdağı Milli Parkı, doğası, termal su kaynakları, denizi, mavi bayraklı plajları, tarihi ve kültürel değerleri ve pek çok değeri ile adeta bir cennet konumundadır. Bizler, Edremit'in sahip olduğu tüm potansiyelleriyle birlikte geliştirilmesi ve tanıtılması için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda ilçemizin sahip olduğu önemli potansiyelleri ön plana çıkararak insanlarımızın bu sektörden doğrudan fayda sağlar hale gelmesi için hep birlikte hareket etmeye çalışıyoruz.

İlçemizin özellikle alternatif tarımsal üretimin geliştirilmesi, amacıyla yürüttüğümüz Edremit Tarıma Dayalı (Sera) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Kurulması çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Yine ilçemizde kültür turizminin geliştirilmesi adına Güney Marmara Kalkınma Ajansı destekli "Tarihi Edremit Evleri Gün Yüzüne Çıkıyor" Sokak Sağlıklaştırılması projemizi hayata geçirmiş bulunmaktayız. Bu projelerimiz ilçemize ekonomik katma değer sağlayacak önem verdiğimiz projelerimiz arasındadır" dedi.

Edremit odaklı konuların görüşüldüğü ziyarette Kaymakam Sırmalı, Kent Konseyi başkanı ve üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA