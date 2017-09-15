Edremit Kaymakamlığı Sele, Sepet ve Hasır Örücülüğü Kursu Açıyor

Balıkesir'in Edremit Kaymakamlığı tarafından 18 Eylül 2017-06 Ekim 2017 tarihleri arasında 15 gün geleneksel el sanatlarından sele, sepet, hasır örücülüğü ile plaj şemsiyesi yapımı kursu düzenleyecek.



Geleneksel el sanatlarının ve sanatkarlarının uzun vadede yok olmaması amacıyla Edremit Kaymakamlığınca hazırlanan proje Edremit ilçesinde bir dönem önemli geçim kaynakları arasında sayılan geleneksel el sanatlarından "sele, sepet ve hasırcılığın" değişen koşullara ticari, ekonomik, teknolojik, kültürel uyum sağlayamayarak kaybolmaya yüz tuttuğu bu mesleğin yerini plastik eşyaların alması bu sanatın yok olup gitmesine neden olduğu tespit edildi. Geçmişini bilmeyen bir neslin geleceği aydınlatamayacağı düşüncesinden yola çıkarak proje kapsamında; kaybolmaya yüz tutmuş ve yeni nesil tarafından neredeyse hiç bilinmeyen sele, sepet ve hasırcılığın yaşatılması ve yaygınlaştırılması için genç kuşaklara öğretilmesi planlanmakta.



Edremit Kaymakamlığı Proje Koordinasyon birimi tarafından hazırlanan proje kapsamında 40 kişilik katılımcıya mesleki yeterlilik kazandıracak kurslar düzenlenecek. Aynı zamanda önemli bir turizm merkezi olan Edremit'e özgü turistik hediyelik eşya üretimi yoksunluğu; elde edilen bu beceri sayesinde çeşitlenerek artacak. Eğitimde özellikle hasır güneşlik şemsiye örgü tekniği ile sele, sepet ve hasır örgü teknikleri katılımcılarımıza öğretilerek istihdam edilebilirlikleri artacak ve Edremit'in lokomotifi sayılan turizm ekonomisine katkı sağlayacak. - BALIKESİR