Edremit ışıklarda kaza: 1 yaralı
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Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa

Edremit ışıklarda kaza: 1 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

30.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:41
Edremit ışıklarda kaza: 1 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edremit-Çanakkale karayolu Kipa kavşağında bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. E. K. idaresindeki 35 AH 6048 plakalı kamyonet, Yalçın D. İdaresindeki 67 AY 653 plakalı araçla henüz bilinmeyne nedenle çarpıştı. Kazada Edremit İtfaiye Frup Amirliği ekipleri önlem alırken Yalçın D. ise sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili jandarmanın araştırması sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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