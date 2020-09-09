Edremit'in kurtuluşunun 98'inci yılı kutlandı Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yılı törenle kutlandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yılı törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasının ardından düzenlenen programda konuşan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremitlilerin 797 günlük esarete karşı cesaret mücadelesi verdiğini söyledi.

Edremitlilerin kurtuluş mücadelesinde, Cumhuriyet'in kurulmasında büyük rol oynadığını vurgulayan Arslan, "Yokluklar içinde, bağımsızlık için, onurlu bir hayat için bu topraklarda mücadele verildi. Bu Milli Mücadele'ye Edremit halkı bütün benliğiyle katıldı. Edremit, tarihin ibret dolu sayfalarında en güzel ve en anlamlı şekilde yerini aldı. Edremit'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümü kutlu olsun." dedi.

Programa, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, 19'uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Fuat Kara ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA