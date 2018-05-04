Edremit'in 'Kırma Zeytin'ine Uluslararası Ödül

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytin ve zeytinyağı üreten bir firma, İngiltere'de düzenlenen Londra Uluslararası Zeytinyağları Yarışmaları'nda (London International Olive Oil Competitions), "kırma zeytin"de birinci, zeytinyağında ise dördüncü oldu.