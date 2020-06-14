Edremit'in Altınkum bölgesine çınar ve palmiye ağaçları dikildi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yürüyüş yollarından bisiklet parkuruna, kent mobilyalarından aydınlatmasına kadar çalışmalarını sürdürdüğü Edremit ilçesi Altınkum bölgesinde 80 çınar ve 30 palmiye ağacını toprakla buluşturuldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yürüyüş yollarından bisiklet parkuruna, kent mobilyalarından aydınlatmasına kadar çalışmalarını sürdürdüğü Edremit ilçesi Altınkum bölgesinde 80 çınar ve 30 palmiye ağacını toprakla buluşturuldu.

Bölgedeki ağaçlandırma çalışmasına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yaptığı açıklamada, "İşimizi vatandaşlarımıza danışarak, muntazam yapma gayretindeyiz. Edremit bölgesi başta olmak üzere tüm sahil şeridinde Büyükşehir olarak yoğun bir şekilde çalışıyoruz. 31 Mavi Bayrağın dalgalandığı sahillerimizi vatandaşlarımızın ve gelen misafirlerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Altınkum'da, yeni ağaç dikiminin yanı sıra çiçek ekimi, fidanların bakım ve temizliği, yeşil alanların bakım ve temizlikleriyle budama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA