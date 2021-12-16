Edremit'i üzen kaza - Haberler
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Edremit'i üzen kaza

Edremit'i üzen kaza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yolda gördüğü köpeği seven temizlik işçisi, çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yolda gördüğü köpeği seven temizlik işçisi, çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, Zeytinli Mahallesi'nde bulunan şantiyede meydana geldi. İddiaya göre, mesaiye çıkmak üzereyken temizlik aracının önünde bulunan köpeği seven temizlik personeli Zeki Kocatürk, aracın ilerlemesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti. Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından aracın altından çıkarılan Kocatürk'ün ölümü ilçede büyük üzüntüye sebep oldu. Kocatürk'ün Zeytinli'de yarın toprağa verileceği öğrenildi. - BALIKESİR

Edremit'i üzen kaza

Edremit'i üzen kaza

Edremit'i üzen kaza

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