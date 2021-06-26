Edremit'te fırtına, dolu ve yağmur hayati felç etti
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Edremit'te fırtına, dolu ve yağmur hayati felç etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir anda etkili olan fırtına ardından dolu ve yağmur hayatı felç etti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir anda etkili olan fırtına ardından dolu ve yağmur hayatı felç etti.

İlçede hava sıcaklığının yüksek seyrettiği bir anda esmeye başlayan fırtına etkili oldu. Ardından ise dolu ve yağmura yakalananlar zor anlar yaşadı. Araçlarını doludan korumak isteyen sürücüler, etkilenmemek için ağaç altlarına yada kapalı alanlara sığınırken yağmurdan etkilenmemeye çalıştılar. - BALIKESİR

Edremit'te fırtına, dolu ve yağmur hayati felç etti
Edremit'te fırtına, dolu ve yağmur hayati felç etti
Edremit'te fırtına, dolu ve yağmur hayati felç etti
Edremit'te fırtına, dolu ve yağmur hayati felç etti
Edremit'te fırtına, dolu ve yağmur hayati felç etti
Edremit'te fırtına, dolu ve yağmur hayati felç etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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