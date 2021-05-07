Edremit'e dört "Aile Sağlığı Merkezi" yapılacak
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Edremit'e dört "Aile Sağlığı Merkezi" yapılacak

Edremit'e dört 'Aile Sağlığı Merkezi' yapılacak
Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, dört Aile Sağlığı Merkezi daha yapılacak.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, dört Aile Sağlığı Merkezi daha yapılacak.

Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, yaptığı açıklamada, sağlık alanında ilçede ihtiyaç duyulan yatırımların hayata geçirildiğini belirtti.

Aile Sağlığı Merkezlerinin sayısının artırılması amacıyla çalışmaların devam ettiğini aktaran Ünsal, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı destekleriyle, ilçe merkezine 8 hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi, Altınkum Mahallesi Dalyan mevkisine 4, Cennetayağı Mahallesine 4 ve Eroğlan Mahallesine 3 hekimli Aile Sağlığı Merkezi kazandırılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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