HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Edremit'de üniversiteli güreşçi şampiyonalara hazırlanıyor

Edremit ilçesinde, iki yıl önce güreşe başlayan üniversite öğrencisi Adnan Erdem Pazar, şampiyonalara hazırlanıyor.

Edremit'de üniversiteli güreşçi şampiyonalara hazırlanıyor
01.09.2020 15:28 | Son Güncelleme: 01.09.2020 15:33

Edremit ilçesinde, iki yıl önce güreşe başlayan üniversite öğrencisi Adnan Erdem Pazar, şampiyonalara hazırlanıyor. Kıbrıs Avrupa Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliğinde okuyan 20 yaşındaki Pazar,çalışmalarını Milli Güreşi Fevzi Çakmar öncülüğünde devam ettirirken, iddialı olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Edremit Körfezine görevlendirilen Milli Güreşçi Fevzi Çakmar, Edremit, Burhaniye, Havran, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde yaklaşık 700 genci güreşe başlattı. Edremitli Adnan Erdem Pazar ve Gökçe Ağar da en çok umut veren sporcular oldu. Kıbrıs Avrupa Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 3'ncü sınıfta okuyan Adnan Erdem Pazar, Balıkesir Üniversitesine yatay geçiş yapmaya hazırlanırken, şampiyonalara hazırlanmak için de yoğun bir çalışma içine girdi. 20 yaşındaki Pazar, 79 kiloda Rusya'da düzenlenecek Uluslararası Dmitry Korkin Güreş Turnuvası'na hazırlanıyor. İki yıldan bu yana güreş yaptığını anlatan Adnan Erdem Pazar, "Geçtiğimiz yıl Fevzi Çakmar hocamla çalışmaya başladım. Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz çalışmalarımıza tekrar başladık. Rusya'da düzenlenecek Uluslar arası Dmitry Korkin Güreş Turnuvası'na hazırlanıyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz. Babam Murat Pazar da hep arkamda. İnşallah başarılı olacağım. Bunun için hiç durmadan çalışıyorum" dedi. Edremit Körfezinden şampiyonlar çıkacağına inandığını anlatan Milli Güreşçi Fevzi Çakmar da, "Şu anda Edremit Körfezinde çok sayıda gencimiz güreşe başladı. Çok iyi gençlerimiz var. Adnan Erdem Pazar'dan da çok umutluyum. Geleceğin Taha Akgül'ü olacağına inanıyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mansur Yavaş Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Mfö Muhterem Nur Acun Ilıcalı Müslüm Gürses
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Enner Valencia Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Adana Eylül Çocuk Türk Lirası
Şu an buradasınız: Edremit'de üniversiteli güreşçi şampiyonalara hazırlanıyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 16:03:13. #1.15#
title