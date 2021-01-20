Edremit Belediyesinden vatandaşlara ve hasta yakınlarına çorba ikramı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Edremit Belediyesinden vatandaşlara ve hasta yakınlarına çorba ikramı

20.01.2021 11:53 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:56
Edremit Belediyesinden vatandaşlara ve hasta yakınlarına çorba ikramı

Van'ın Edremit Belediyesi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde kurduğu stantta vatandaşlara ve hasta yakınlarına çorba ikramında bulundu.

Van'ın Edremit Belediyesi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde kurduğu stantta vatandaşlara ve hasta yakınlarına çorba ikramında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, alt ve üst yapı çalışmalarına devam eden Edremit Belediyesi, sosyal belediyecilik projeleriyle de halkın yanında yer alıyor.

Bu kapsamda 'güne sıcak bir çorba ile başlangıç' sloganıyla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde stant kuran belediye ekipleri, hastaneye gelen kent sakinlerine ve hasta yakınlarına sıcak çorba ikramında bulundu.

Belediye Başkanı İsmail Say, her gün bin kişiye sıcak çorbanın dağıtılacağını belirtti.

Çoğu kişinin hastaneye gelirken kahvaltı yapmadan evden çıktığını belirten Say, "Soğuk kış günlerinde vatandaşın içini ısıtmak adına böyle bir çalışma başlattık. Hafta içi her gün saat 08.00 ile 10.00 arasında ücretsiz sıcak çorba ikramımız olacak. Belediye olarak her kesimden vatandaşımızı düşünüyor ve gayretle çalışıyoruz. Amacımız belediyemizin imkan ve kaynaklarını tüm Edremitli vatandaşlarımız ile paylaşmaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Aleyna Tilki Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Okan Buruk Gökhan Gönül Stjepan Tomas Josef De Souza
Tüm Haberler Kar Ankara Doğalgaz Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edremit Belediyesinden vatandaşlara ve hasta yakınlarına çorba ikramı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 12:14:12. #1.15#
title