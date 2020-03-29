Edremit Belediyesinden sağlık çalışanlarına ücretsiz konaklama imkanı Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediyeye ait bir otelde sağlık çalışanları ücretsiz konaklayabilecek.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediyeye ait bir otelde sağlık çalışanları ücretsiz konaklayabilecek.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde büyük emek harcayan sağlık çalışanlarına belediyeye ait tesiste ücretsiz konaklama imkanı sağladıklarını bildirdi.

Özverili çalışmalarından dolayı tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Arslan, "Toplum sağlığı için durmaksızın mücadele eden değerli sağlık çalışanlarımız için belediyemizin konaklama imkanlarını seferber ettik. Sağlık çalışanlarımıza imkanlarımız dahilinde her türlü destek vermeye hazırız. Seferberlik, birlik ve dayanışma içinde koronavirüs salgınının üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA