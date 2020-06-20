Edremit Belediyesinden öğrenciye meyve suyu ve kek sürprizi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Edremit Belediyesinden öğrenciye meyve suyu ve kek sürprizi

Edremit Belediyesinden öğrenciye meyve suyu ve kek sürprizi Van merkez Edremit Belediyesi, Liselere Giriş Sınavı öncesi, adayların ve velilerin heyecanına ortak olarak, okul önlerinde çeşitli ikramlarda bulundu.

20.06.2020 12:42 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:58

Edremit Belediyesinden öğrenciye meyve suyu ve kek sürprizi

VAN - Van merkez Edremit Belediyesi, Liselere Giriş Sınavı öncesi, adayların ve velilerin heyecanına ortak olarak, okul önlerinde çeşitli ikramlarda bulundu.

Edremit Belediyesi, ilçede yaklaşık 2 bin 300 adayın katıldığı LGS öncesi, öğrenci ve velilere, su, meyve suyu ve kek dağıttı. İlçe sınırları içerisinde 36 okulda eş zamanlı yapılan ikramlarda, adaylar ve velilerinin heyecanına belediye çalışanları da ortak oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen çalışmada, öğrencilere başarılar dileyen Edremit Belediyesi ekipleri, adaylara maske ve el dezenfektanı da verdiler. Göreve geldiği günden itibaren eğitim ve öğretime sunmuş olduğu desteklerle kamuoyunun takdirini toplayan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, sınav günü de öğrencileri yalnız bırakmadı. Okul tadilatları başta olmak üzere öğrencilere kaynak ve tablet desteği gibi yardımlar yapan Başkan Say, tasada ve kıvançta her zaman Edremitlilerin hizmetinde olduklarını belirtti. Başkan Say, "Geleceğimizin aydınlık gençlerine LGS'de başarılar diliyorum" dedi.

Adaylar ve veliler ise, yapılan ikramlardan mutluluk duyduklarını belirterek, belediye yetkilileri aracılığı ile Başkan İsmail Say'a teşekkürlerini dile getirdiler.

Edremit Belediyesinden öğrenciye meyve suyu ve kek sürprizi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti Haber
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor Haber
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı Haber
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu Haber
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı Haber
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı Haber
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar endişelendirdi
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar...
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: Kasım-Aralık aylarında koronavirüs vakaları artabilir
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: Kasım-Aralık aylarında koronavirüs vakaları artabilir
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Ev arkadaşını intihara yönlendirip, cansız bedenini gizlemekten tutuklandı
Ev arkadaşını intihara yönlendirip, cansız bedenini gizlemekten tutuklandı
BMW, 6 bin kişiyi işten çıkaracak
BMW, 6 bin kişiyi işten çıkaracak
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Ergene Nehri'nde aylar sonra yine ürküten görüntü! Normalleşme doğaya yaramadı
Ergene Nehri'nde aylar sonra yine ürküten görüntü! Normalleşme doğaya yaramadı
Nurtaç Canan'ın ismini kanıyla parkeye yazdığı zanlının ilk ifadesi: Pişmanım
Nurtaç Canan'ın ismini kanıyla parkeye yazdığı zanlının ilk ifadesi: Pişmanım
Hastanede şoke eden görüntü! Doktor, yoğun bakım servisinde bisiklet sürdü
Hastanede şoke eden görüntü! Doktor, yoğun bakım servisinde bisiklet sürdü
Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Koronadan ölen ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
Koronadan ölen ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin...
Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu
Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu
İbrahim Tatlıses'in 'Köstebek değil' dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
İbrahim Tatlıses'in "Köstebek değil" dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi
Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi
Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi
Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü
Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü
Eminönü'nde dükkanları su basan esnaf, yaşananlara tepki gösterdi
Eminönü'nde dükkanları su basan esnaf, yaşananlara tepki gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Berat Albayrak Abdülhamit Gül Mustafa Şentop
Magazin Sıla Bülent Ersoy Burcu Esmersoy Mustafa Ceceli
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Lgs Türk Galatasaray
Şu an buradasınız: Edremit Belediyesinden öğrenciye meyve suyu ve kek sürprizi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 13:31:22. #1.15#
title