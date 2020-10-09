Edremit Belediyesinden öğrencilere spor malzemesi desteği
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Edremit Belediyesinden öğrencilere spor malzemesi desteği

09.10.2020 20:11 | Son Güncelleme: 09.10.2020 20:14
Edremit Belediyesinden öğrencilere spor malzemesi desteği

Van'ın Edremit Belediyesi, "Amatör Spor Haftası" etkinliği kapsamında 200 öğrenciye spor malzemesi desteğinde bulundu.

Van'ın Edremit Belediyesi, "Amatör Spor Haftası" etkinliği kapsamında 200 öğrenciye spor malzemesi desteğinde bulundu.

Erdemkent Parkı'ndaki semt sahasında düzenlenen etkinliğe katılan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, belediyenin Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Futbol Okulu öğrencilerine eşofman takımı ve maske dağıttı, öğrencilerle top oynadı.

Say, yaptığı açıklamada, öğrencilerin spor yaparak yeteneklerini geliştirdiklerini söyledi.

Amatör Spor Haftası etkinliği kapsamında öğrencilerle bir araya geldiklerini belirten Say, "Bize düşen görev şehrimizde yaşayan herkese hizmet edebilmektir. Çocuklarımızın gelişmesine katkı sağlayamaya çalışıyoruz. Bu gençlerimizin spor ve diğer alanlarda iyi yerlere gelmelerini umut ediyorum. Bizler belediye olarak imkanlarımız ölçüsünde öğrencilerimize desteklerimizi sürdüreceğiz. Spor okullarını tüm mahallelerimize yayarak, daha geniş kitlelere ulaştıracağız inşallah." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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