Edremit Belediyesinden 'Millet Bahçesi' açılışı
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Edremit Belediyesinden 'Millet Bahçesi' açılışı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Edremit Belediyesinden 'Millet Bahçesi' açılışı

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından atıl durumda bulunan eski SSK Hastanesi yerleşkesinde yapılan 'Millet Bahçesi' törenle hizmete açıldı.

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Van'ın Edremit Belediyesi tarafından atıl durumda bulunan eski SSK Hastanesi yerleşkesinde yapılan 'Millet Bahçesi' törenle hizmete açıldı.

4 bin 500 metrekare alan üzerine kurulan ve kitap kafe, yürüyüş yolu, bisiklet yolu, çocuk oyun grubu ve oturma bankları gibi birçok oyun grubunu içinde barındıran Millet Bahçesi; Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, STK başkanları ve vatandaşların katılımıyla hizmete açıldı. Açılışta bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, ilçede yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı İsmail Say ve çalışma ekibine teşekkür etti. Vali Bilmez, "Bu parkı, bu millet kıraathanesini Şabaniye Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlarımıza emanet ediyoruz. İnşallah hem sahip çıkarlar hem de en güzel şekilde yararlanmaya çalışırlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

"Edremit güzelleşiyor, Van markalaşıyor"

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise Edremit Belediyesinin çalıştığını belirterek, "Edremit güzelleşiyor, Van markalaşıyor. Allah nasip ederse huzur ve güvenin arttığı kentimiz daha güzel günler görecek. Elbirliğiyle şehrimize sahip çıkalım. Şehrimizin değerine değer katalım, yeşilliklere ve parklarımıza zarar vermeyelim. Bunlar herkesin istifade edebileceği güzel mekanlardır. Allah bu mekanlarda hayırlı hizmetler vermeyi nasip etsin" diye konuştu.

"Türkiye'de bir ilke daha imza atıyoruz"

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da, ilçede doğaya yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini söyledi. Başkan Say, 4 bin 500 metrekare alan üzerine kurulan Millet Bahçemizde özellikle pandemi döneminde en çok ihtiyaç olan kütüphane, ders çalışma, etüt merkezi ve EBA merkezinin bir arada olduğu, Türkiye'de yapılacak ilk projemizin de açılışını yapacağız. Mahallemize, semtimize, beldemize, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - VAN

Edremit Belediyesinden 'Millet Bahçesi' açılışı
Edremit Belediyesinden 'Millet Bahçesi' açılışı
Edremit Belediyesinden 'Millet Bahçesi' açılışı
Edremit Belediyesinden 'Millet Bahçesi' açılışı
Edremit Belediyesinden 'Millet Bahçesi' açılışı
Edremit Belediyesinden 'Millet Bahçesi' açılışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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