Edremit Belediyesinden ihtiyaç sahibi aileye yardım
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Edremit Belediyesinden ihtiyaç sahibi aileye yardım

21.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:30
Edremit Belediyesinden ihtiyaç sahibi aileye yardım

Van'ın Edremit ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi aileye Edremit Belediyesi sahip çıktı.

Van'ın Edremit ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi aileye Edremit Belediyesi sahip çıktı.

Edremit Belediyesi ekipleri, ilçeye bağlı Köprüler Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuklu Baycan ailesinin fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçti.

Belediye Başkanı İsmail Say'ın talimatı üzerine çalışma başlatan ekipler, aileyi kirada kaldıkları evde ziyaret etti.

Ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayan belediye ekipleri, beraberlerinde getirdikleri koltuk takımı, halı, gıda malzemesi, kıyafet ve ayakkabıları da baba Deyam Baycan'a teslim etti.

Duyarlılığından dolayı Belediye Başkanı İsmail Say'a teşekkür eden Baycan, kendileri ile ilgilenip yardım gönderen hayırseverlere de minnettarlığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin

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