Edremit Belediyesinden deprem bölgesine yardım

31.01.2020 17:06 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:06

Van'ın Edremit Belediyesi, depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'daki insanlar için topladığı yardımları göndermeye devam ediyor.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan yardım kampanyası kapsamında 3. yardım tırı da dualarla deprem bölgesine gönderildi.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, depremin yaşandığı saatten itibaren seferber olduklarını ve kısa sürede ilk yardım tırını bölgeye gönderdiklerini söyledi.

Depremden etkilenen insanların yanında olduklarını belirten Say, "Bu tür felaketler bize dayanışmanın ve birlik olmanın ne denli önemli olduğunu göstermektedir. Dini, dili, ırkı ve mezhebi fark etmeksizin tüm vatandaşlarımız tek yürek olmuştur. Birlik ve beraberliğin en güzel örneğinin yaşandığı tüm Türkiye'de Van da üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmiştir. Başlatmış olduğumuz kampanya dahilinde vatandaşlarımızın yaptığı yardımlar yerine ulaştırılmıştır. Bu anlamda başta Edremit Belediyesi personellerimiz olmak üzere meclis üyelerimiz ve vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA