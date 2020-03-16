Edremit Belediyesinde koronavirüs önlemleri - BALIKESİR
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Edremit Belediyesinde koronavirüs önlemleri - BALIKESİR - Haber
Balıkesir, Edremit, Güncel

Edremit Belediyesinde koronavirüs önlemleri - BALIKESİR

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında belediyeye gelen vatandaşların ateşleri ölçülüp elleri dezenfekte edildikten sonra içeri alınıyor.

16.03.2020 19:17 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:19
Edremit Belediyesinde koronavirüs önlemleri - BALIKESİR

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında belediyeye gelen vatandaşların ateşleri ölçülüp elleri dezenfekte edildikten sonra içeri alınıyor.

Hizmet binasının giriş kapılarında bulunan belediye sağlık personelleri, gelen vatandaşların ateşlerini temassız ölçüm cihazı ile ölçüyor. Ateşi 38 derecenin üzerinde olan vatandaşlar, sağlık ekibine yönlendirilerek gerekli kontrolleri yapılıyor.

Giriş kapısının yanına konan dezenfeksiyon makinesiyle de vatandaşların elleri dezenfekte ediliyor.

Öte yandan, özel kıyafetli ekipler ise belediye içinde sürekli dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.

Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, alınan tedbirler kapsamında kentte hijyen çalışması başlattıklarını söyledi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Edremit Belediyesinde koronavirüs önlemleri - BALIKESİR

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Edremit Belediyesinde koronavirüs önlemleri - BALIKESİR

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türk Tabipleri Birliği, Türkiye'deki salgın için tarih aralığı verdi Haber
Türk Tabipleri Birliği, Türkiye'deki salgın için tarih aralığı verdi
Koronavirüsün doğduğu kentte rüzgar tersine döndü! Salgında bir ilk Haber
Koronavirüsün doğduğu kentte rüzgar tersine döndü! Salgında bir ilk
Ünlü sunucu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu Haber
Ünlü sunucu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu
Virüs stokçusunun hazin sonu! Ürünler elinde kaldı, zararı çok büyük Haber
Virüs stokçusunun hazin sonu! Ürünler elinde kaldı, zararı çok büyük
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi Haber
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Futbol dünyasında, koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Haber
Futbol dünyasında, koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapıyor
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapıyor
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Diyanet İşleri Başkanı 'Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?' sorusuna cevap verdi
Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu olmayan tüm ameliyatlar durduruldu
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu olmayan tüm ameliyatlar...
Son dakika: Koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak
Son dakika: Koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak
Takım arkadaşı koronavirüse yakalanan Mason Mount, tedbirleri hiçe sayıp halı sahada maç yaptı
Takım arkadaşı koronavirüse yakalanan Mason Mount, tedbirleri hiçe sayıp halı sahada maç yaptı
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu
Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum
Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum
Konya'da 68 yaşındaki kadın koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Konya'da 68 yaşındaki kadın koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
Fenerbahçe'den koronavirüs için 'Evde kal' çağrısı! Beşiktaş da stat ve müze turlarını iptal etti
Fenerbahçe'den koronavirüs için "Evde kal" çağrısı! Beşiktaş da stat ve müze turlarını iptal etti
Borsa düşüşte! Tüm sektör endeksleri değer kaybetti
Borsa düşüşte! Tüm sektör endeksleri değer kaybetti
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Abdullah Ustaosmanoğlu, 79 yaşında hayata veda etti
Abdullah Ustaosmanoğlu, 79 yaşında hayata veda etti
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'la görüştü ancak sonuç alamadı
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'la görüştü ancak sonuç alamadı
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatında ilk kez pirinç pişirdi
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatında ilk kez pirinç pişirdi
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert, hastalıkla dalga geçtiği için pişman: Keşke daha fazla ciddiye alsaydım
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert, hastalıkla dalga geçtiği için pişman: Keşke daha fazla ciddiye alsaydım
James Bond filminin oyuncusu Olga Kurylenko, koronavirüse yakalandı
James Bond filminin oyuncusu Olga Kurylenko, koronavirüse yakalandı
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Süleyman Soylu Vladimir Putin Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Soral Müslüm Gürses Mustafa Sandal Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay Berkay Şahin Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Radamel Falcao
Daha Fazla Futbol Almanya Beşiktaş Vatandaş
Şu an buradasınız: Edremit Belediyesinde koronavirüs önlemleri - BALIKESİR - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 20:13:23. #1.14#