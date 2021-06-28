Edremit Belediyesince hazırlanan "Kültür ve Turizm" dergisinin ilk sayısı yayınlandı

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından çıkarılan "Edremit Kültür ve Turizm Dergisi"nin ilk sayısı yayınlandı.

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından çıkarılan "Edremit Kültür ve Turizm Dergisi"nin ilk sayısı yayınlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçenin zengin tarihini, kültürünü ve turizmini tanıtmak amacıyla dergi çalışması başlatıldı.

Bu amaçla hazırlanan derğinin ilk sayısında ilçedeki Şamran Kanalı, Kız Kalesi, kiliseler, Zerrin Kadeh Çiçeği, Engil Şelalesi, flamingolar, yöresel el sanatları, Dilkaya Höyüğü, Dönemeç Deltası, taş sokaklar, Urartu surları, Zivistan Kalesi ve Urartu yazıtları yer aldı.

Dergi, üç ayda bir okuyucuyla buluşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan