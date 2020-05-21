Edremit Belediyesi üniversite adaylarına tablet dağıttı
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Edremit Belediyesi üniversite adaylarına tablet dağıttı

VAN'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ilçede maddi durumu iyi olmayan fakat derslerinde başarı elde eden lise son sınıf öğrencisi üniversite adaylarına tablet dağıttı.

Edremit Belediyesi üniversite adaylarına tablet dağıttı
21.05.2020 14:21 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:21

VAN'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ilçede maddi durumu iyi olmayan fakat derslerinde başarı elde eden lise son sınıf öğrencisi üniversite adaylarına tablet dağıttı.

İlçe sınırları içerisindeki liselerde okuyan 2 bin 100 üniversite adayına geçtiğimiz hafta 16 bin 500 kaynak kitap dağıtan Edremit Belediyesi, bu kez de maddi durumu iyi olmayan ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere tablet desteğinde bulundu.  Belediye Başkanı Say, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliği belirlenen başarılı öğrencileri İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin'le birlikte evlerinde ziyaret ederek tabletlerini verdi. Tablet dağıtımı ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Say, sosyal medya aracılığıyla öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda kampanya başlattıklarını söyledi. Desteklerini süreceğini belirten Say, "Sembolik olarak bugün 3 öğrencimize İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte tabletlerini verdik. Özellikle başarılı olan fakat maddi imkanı olmayan lise son sınıfta olup üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize katkıda bulunduk. Böylesi bir kampanya da çağrımıza uyarak bizlere tablet gönderen bütün hayırsever ve işadamlarımıza da tek tek teşekkür ediyorum. İnşallah çocuklarımız da öncesinden vermiş olduğumuz kaynaklar ve bu hafta dağıttığımız tabletler aracılığıyla başarılı sonuçlar alırlar. Ben şimdiden tüm öğrencilerimize YKS'de başarılar diliyorum" dedi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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