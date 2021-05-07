Edremit Belediyesi sokaktaki canların yanında
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Edremit Belediyesi sokaktaki canların yanında

Edremit Belediyesi sokaktaki canların yanında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veterinerlik Birimi ekipleri koronavirüs nedeniyle geçilen tam kapanma sürecinde çalışmalarına devam ediyor.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veterinerlik Birimi ekipleri koronavirüs nedeniyle geçilen tam kapanma sürecinde çalışmalarına devam ediyor.

Veterinerlik Birimi ekipleri her gün düzenli olarak sokak hayvanlarının beslenme programını sürdürüyor. Vatandaşların talepleri doğrultusunda sokak hayvanları veteriner hekimler tarafından muayene, teşhis ve tedavisi yapılırken beslenme konusu da ihmal edilmiyor. Edremit Belediyesi tarafından, belirlenen beslenme ve su noktalarına düzenli olarak gidilirken tam kapanmada kurulan "Kriz Masası" ile birlikte çalışmalar artarak devam ediyor.

Sağlık İşlerinden Sorumlu Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer yürütülen süreç ile ilgili açıklama yaptı. Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün 7 gün 24 saat çalıştığını ifade eden Tunçer,"Hepimizin malumu bir kapanma dönemindeyiz. Sadece insanların değil, bütün canlıların da bu kapanma döneminde zorluk çektiği bir süreci yaşıyoruz. Edremit Belediyesi Veterinerlik Birimi olarak sürekli olarak ve düzenli olarak yapmış olduğumuz beslenme, tedavi çalışmalarını kapanma döneminde belediyemizin almış olduğu karar doğrultusunda "Kriz Masası" eşliğinde daha çoğaltarak gidiyoruz. Sürekli besleme yaptığımız yirmi dört saat çalıştığımız Veterinerlik Birimimizde, halkımızdan gelen talepler doğrultusunda ve bununla birlikte bizim programımız dahilinde beslenme odaklarımızı, su odaklarımızı sürekli destekliyoruz. Veterinerlik Birimi ile birlikte vatandaşlarımızın dışarı çıkamamasından dolayı hayvanların beslenmesinde sorunlar olduğu için, sokak canlarımızı "Can Cana Yan Yana" diyerek hayatın ve canın önemli olduğunu anladığımız şu dönemde yalnız bırakmadık. Veterinerlik Birimimiz yirmi dört saat hizmet vermekte. Belediyemize ulaşan telefonlar, bununla birlikte bizim kendi programımız yirmi dört saat devam ediyor. Beslemelerimizi mama ve sıcak yemek olarak göstermiş olduğumuz askeriyeden aldığımız yemeklerle birlikte bütün hayvanlarımıza dağıtıyoruz. Bostancı'dan Altınoluk'a kadar olan bölümde tespit ettiğimiz yerlerde ve hayvanseverlerimizin bize ulaştırmış olduğu bölgelerde, acil müdahalelerle sokaktaki canların aç kalmamasını ve dolayısıyla orada çıkacak olan problemleri hep birlikte görerek çözmeye çalışıyoruz. Veterinerlik Birimimiz, veteriner hekimlerimiz, çalışan diğer arkadaşlarımız ile birlikte alanı tarıyorlar. Çıkabilecek olan sorunlarda tedavi amaçlı birlikte çalıştığımız birimlerle beraber el ele, Kriz Masası'ndaki durumları da göz önüne alarak hep birlikte sorunları çözmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Edremit Belediyesi sokaktaki canların yanında
Edremit Belediyesi sokaktaki canların yanında
Edremit Belediyesi sokaktaki canların yanında
Edremit Belediyesi sokaktaki canların yanında
Edremit Belediyesi sokaktaki canların yanında
Edremit Belediyesi sokaktaki canların yanında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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