Edremit Belediyesi personeline promosyon verilecek
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Edremit Belediyesi personeline promosyon verilecek

Edremit Belediyesi personeline promosyon verilecek
Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Edremit ilçe belediyesinde görev yapan memur ve kadrolu işçilerin maaş promosyon ihalesi sonuçlandı.

Balıkesir'in Edremit ilçe belediyesinde görev yapan memur ve kadrolu işçilerin maaş promosyon ihalesi sonuçlandı. İhaleyi kazanan banka tarafından çalışanlara kişi başı 5 bin 225 lira promosyon ücreti yatırılacak.

Edremit Belediyesi, bankalarla çalışanların maaş anlaşmasının yenilenmesi için 3 yıllık promosyon ihalesi gerçekleştirdi.

Belediye personeline ekonomik olarak destek sağlaması hedeflenen ihalede 5 bin 225 lira ile en yüksek teklifi veren Halk Bankası Edremit Şubesi promosyon ihalesini kazandı.

İhalenin sonuçlanmasından sonra Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ile Halk Bankası Bölge Koordinatörü Erdoğan Başıhoş ve bankanın Edremit Şube Müdürü Abbas Sabri Çolak arasında protokol imzalandı.

Başkanlık makamında gerçekleşen imza töreninin ardından açıklama yapan Arslan, "Üç yıl önce 2 bin lira olan maaş promosyonu bu yıl iki katından daha yükseğe çıktı. Bu yıl yaptığımız ihalelerde şirket personelimiz 4 bin 50 lira, memur ve kadrolu işçilerimiz için de 5 bin 225 lira ile önümüzdeki üç yıl için promosyon almaya hak kazandılar. Tüm emekçi arkadaşlarımıza hayırlı olsun, güle güle harcasınlar. Bu süreçte emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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