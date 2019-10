-Edremit Belediyesi personeline öfke ve stres eğitimi

16.10.2019 10:06

Van'ın Edremit Belediyesi personeline yönelik 'İntihar, İletişim, Stresle Baş Etme ve Öfke Kontrolü' eğitimi verildi.



Edremit Belediyesi, vatandaşlara daha kaliteli hizmet vermek için personele yönelik eğitim seminerlerini sürdürüyor. Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte yürütülen program çerçevesinde, Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği 'İntiharı Önleme' teması üzerinde eğitimler veriliyor. Edremit Belediyesi Meclis Salonu'ndaki seminerde Psikolog Müzeyyen Cintan ve Sosyal Hizmet Uzmanı Müzeyyen Göktaş; intiharı önleme, öfke yönetimi, stresle baş etme, davranış modelleri gibi konulara değindi. Günlük yaşamdan örnekler veren Cintan, öfkenin bireyin haz alma duygusunun engellenmesi nedeniyle ortaya çıktığını belirterek, intiharın işaretleri, intihar riski altında olanlara yardım, intiharın aile ve toplum üzerindeki psikolojik ve ekonomik etkilerinden bahsetti. Slayt sunum eşliğinde öfkenin nasıl kontrol edilebileceği ve stresle baş edebilme yolları hakkında da bilgiler veren Cintan ve Göktaş, personelin sorularını da cevaplandırdı.



Düzenledikleri eğitimlere ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise, Edremit Belediyesi olarak belli aralıklarla çalışanlarına yönelik eğitim seminerleri düzenlediklerini belirtti. Başkan Say, "Belediye personelimizin vatandaşlarımıza yönelik her türlü hizmeti en iyi şekilde verebilmesi için farklı konularla ilgili eğitim seminerleri veriyoruz. Konusunda uzman kişilerce verilen seminerlerle hem personelimiz bilinçleniyor hem de Edremitlilere daha kaliteli ve iyi bir hizmet veriliyor" dedi. - VAN

Kaynak: İHA