Edremit Belediyesi'nin 2020 yılı bütçesi; 250 milyon lira

18.10.2019 17:43

Balıkesir'in Edremit Belediyesi'nin Ekim ayı meclis toplantısında 2020 yılı bütçesi 250 milyon 516 milyon 534 lira olarak belirlendi.



Edremit Belediye Meclisi'nin Ekim ayı olağan toplantısının ikinci oturumunda 2020 yılı mali bütçesi görüşülerek kabul edildi. Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan başkanlığında bütçe gündemiyle toplanan ikinci oturumda, bütçe görüşmelerinde Edremit Belediyesi'nin müdürlüklerinin gelir-gider bütçeleri ayrı ayrı okunarak meclis tarafından görüşüldü. Açık oylama ile yapılan müdürlüklerin bütçeleri oy çokluğu ile kabul edildi. Edremit Belediyesi'nin toplamda 2020 yılı gelir-gider bütçesi 250 milyon 516 milyon 534 lira olarak kabul edildi.



Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, 2020 yıl bütçesinin hayırlı olmasını diledi. Başkan Arslan, 2020 yılının yatırım yılı olacağını belirterek "Hazırladığımız birçok proje var. 2020 yılında sırası ile bir bir hayata geçireceğiz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA