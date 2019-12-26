Edremit Belediyesi'nden zabıtalara hizmet içi eğitim
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Edremit Belediyesi'nden zabıtalara hizmet içi eğitim

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi, zabıta personeli için hizmet içi eğitim semineri düzenledi.

26.12.2019 16:21 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:26
Edremit Belediyesi'nden zabıtalara hizmet içi eğitim

'in ilçesinde , personeli için hizmet içi eğitim semineri düzenledi.


İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Zabıta Müdürlüğü personeli için zabıta ile ilgili güncel mevzuat eğitimi düzenlendi. İçişleri Bakanlığı Baş Kontrolörü Recep Demir tarafından verilen seminerde belediye zabıtasının görev ve yetkileri konusunda eğitim verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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