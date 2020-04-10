Edremit Belediyesi'nden yazlıkçılara: Evinizde kalın, ihtiyaçlarınızı kapınıza getiriyoruz
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Edremit Belediyesi'nden yazlıkçılara: Evinizde kalın, ihtiyaçlarınızı kapınıza getiriyoruz

BALIKESİR'in Edremit İlçe Belediyesi Sözcüsü ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında okulların uzaktan eğitime geçmesinin ardından yazlıklarına gelen vatandaşlara çağrıda bulundu.

10.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:21
Edremit Belediyesi'nden yazlıkçılara: Evinizde kalın, ihtiyaçlarınızı kapınıza getiriyoruz
BALIKESİR'in Edremit İlçe Belediyesi Sözcüsü ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında okulların uzaktan eğitime geçmesinin ardından yazlıklarına gelen vatandaşlara çağrıda bulundu. Canlı, "Lütfen evinizde kalın, biz tüm ihtiyaçlarınızı kapınıza getiriyoruz" dedi.

Koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında okulların önce ara tatile girmesi, ardından da uzaktan eğitime geçilmesi sonrası büyük şehirlerde oturan bazı vatandaşlar, tatil yörelerindeki yazlıklarına gitti. Kuzey Ege'nin turizm kentlerinden birisi olan Edremit genelinde de şehirler arası seyahatin özel izne bağlanması öncesi çok sayıda yazlıkçı geldi.

Edremit Belediyesi Sözcüsü ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, yazlıkçılara seslenerek, "Lütfen evinizde kalın, biz tüm ihtiyaçlarınızı kapınıza getiriyoruz" dedi. Edremit Belediyesi'nin salgına karşı ilçe genelinde seferberlik halinde çalıştığını söyleyen Canlı, tüm kamu kurum ve kuruluşları dahil, ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon işleminin aralıksız sürdüğünü belirtti.Yazlıkçılara çağrıda bulunan Canlı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Değerli misafirlerimiz, başkanımızın talimatlarıyla; ilçe dışından gelenler için karantina süresince bütün ihtiyaçlarınızın karşılanmasında yardımcı oluyoruz. Başarılı bir şekilde koordineli çalıştığımız Vefa Sosyal Destek Grubumuzun 0266 372 17 00 numaralı telefonundan ve Belediyenizin 444 85 10 numaralı çağrı merkezimizden günün 24 saati ulaşabilirsiniz. Hem kendi, hem de toplum sağlığı için siz evde kalın, gerisini biz hallederiz. Bizler bir ilk olarak tamamı gönüllü kişilerden kurulu bir hijyen timi kurduk. Edremit Belediyesi olarak 25 bin maske dağıtımı ve dezenfektan tünelleri yaptık. Belediye şirketi Ed-Bel'e ait 160 odalı oteli sağlık çalışanlarına tahsis ettik. Üç öğün sıcak yemek servisi yapıyoruz ve çöpleri direkt evlerden poşetli olarak topluyoruz. En önemlisi dışarıdan gelen yazlıkçıları karantina süresinde kontrol ediyoruz, evlerinden çıkmamalarını sağlıyoruz. Vefa Destek Grubu ile koordineli olarak da çalışmaları sürdürüyoruz. Lütfen evinizde kalın, biz tüm ihtiyaçlarınızı kapınıza getiriyoruz."


- Edremitbalıkesir

Kaynak: DHA

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