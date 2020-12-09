Edremit Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına destek
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Edremit Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına destek

09.12.2020 17:42 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:46
Edremit Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına destek

Balıkesir'in Edremit Belediyesi ve Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü arasında pandemi sürecinde yüksek risk grubu içerisinde yer alan sağlık personellerinin konaklama ihtiyacının Edremit Belediyesi tarafından karşılanmasını içeren bir protokol imzalandı.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi ve Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü arasında pandemi sürecinde yüksek risk grubu içerisinde yer alan sağlık personellerinin konaklama ihtiyacının Edremit Belediyesi tarafından karşılanmasını içeren bir protokol imzalandı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve Edremit İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Onur Koçak'ın İmzaladığı iş birliği protokolüne göre sağlık personelleri, ED-BEL A.Ş'ye bağlı Afrodit Termal Otel'de ücretsiz konaklayabilecekler. Pandeminin ilk dalgasında da aynı desteği sağlayan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Bizler için canı pahasına salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Evlerinde aileleriyle temas etmek istemeyen sağlık çalışanlarımıza alternatif sağlıyoruz. Onların moral ve motivasyonu için otellerimizin konaklama imkanlarını seferber ediyoruz. Süreç boyunca sağlık çalışanlarımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR

Edremit Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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