Edremit Belediyesi'nden "Online egzersiz"

Balıkesir'in Edremit Belediyesi'nin belediyeye ait sosyal medya hesaplarından evde egzersiz eğitimleri başlıyor.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi'nin belediyeye ait sosyal medya hesaplarından evde egzersiz eğitimleri başlıyor.

Edremit Belediyesi pandemide spor salonlarının da kapanmasıyla birlikte sosyal alanlardan izole olan vatandaşları çevrimiçi ortamda spor yapmaya davet ediyor. Edremit Belediyesi Spor Müdürlüğü, Jimnastik Eğitmeni Pınar Akın eğitiminde evde kal sloganıyla karantina süresi boyunca evde egzersiz eğitimi verecek. Cuma günleri hariç haftanın her günü saat 16.00'da belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak olan "online egzersiz" programına girecek vatandaşlar bu egzersizlere katılım sağlayacak.

Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Edremit Belediye Başkan Vekili Hasan Ülger, "Pandeminin getirdiği koşullarda hepimiz evde kalıyoruz. Bunun sonucunda hareketsizlikle birlikte gelen sağlık sorunları ortaya çıkıyor. Zorunlu olarak evde kaldığımız bu günlerde halkımıza destek olmak için bundan sonra uzman eğitmenlerimizin hazırladığı çalışmaları belediyemizin sosyal medya hesaplarından yayınlayacağız." dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı