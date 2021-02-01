Edremit Belediyesi'nden çocuklar için 'Deney Saatleri' programı
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Edremit Belediyesi'nden çocuklar için 'Deney Saatleri' programı

01.02.2021 13:38 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:42
Edremit Belediyesi'nden çocuklar için 'Deney Saatleri' programı

BALIKESİR'in Edremit Belediyesi, yarıyıl tatilinde öğrencilere yönelik internet üzerinden 'Deney Saatleri' adlı program başlattı.

BALIKESİR'in Edremit Belediyesi, yarıyıl tatilinde öğrencilere yönelik internet üzerinden 'Deney Saatleri' adlı program başlattı.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan verilen eğitimin ilk yarıyıl tatilinde Edremit Belediyesi, çocukların verimli zaman geçirmesi amacıyla ücretsiz olarak internet üzerinden 'Deney saatleri' adı verilen program başlattı. 7-14 yaş arası çocukların eğlenceli ve eğitici vakit geçirmeleri için Edremit Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Deney Saatleri'nin ilkine 50 öğrenci katılım sağladı. Öğrenciler ilk derste eğitici Özgür Deniz Yavuz eşliğinde evde kolaylıkla bulabilecekleri malzemelerle robot el yaptı. Çocuklar böylelikle motor gelişimlerini keşfedip, robotik el ve işlevlerini deneyleme fırsatı buldu. Edremit Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 'Deney Saatleri' programına katılmak isteyen öğrencilerin, belediyenin internet sitesi üzerinden form doldurmalarının yeterli olduğu bildirildi.


- Balıkesir
Edremit Belediyesi'nden çocuklar için 'Deney Saatleri' programı
Edremit Belediyesi'nden çocuklar için 'Deney Saatleri' programı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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