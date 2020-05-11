Edremit Belediyesi'nden berber ve kuaförlere destek

Balıkesir'in Edremit Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında uzun süre kapalı olan ve yeniden faaliyete geçen iş yerlerine hijyen desteğinde bulundu.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında uzun süre kapalı olan ve yeniden faaliyete geçen iş yerlerine hijyen desteğinde bulundu. Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan bugün, kuaför ve berber salonlarını ziyaret ederek el dezenfektanı, yüzey dezenfektanı ve tıbbi maske dağıttı.

Yeni tip koronavrüs salgınına (COVİD-19) karşı alınan önlemleri kapsamında 1 aydır çalışmasına ara verilen kuaförler, çeşitli önlemler alınarak bugün tekrar faaliyete geçti. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da kent genelindeki kuaför ve berberleri bu süreçte yalnız bırakmadı. İçinde el dezenfektanı, yüzey dezenfektanı ve tıbbi maske bulunan poşetleri kuaför ve berberlere hediye etti. Hijyen kurallarıyla ilgili hatırlatmalarda bulunan Başkan Arslan, Edremit Belediyesi olarak ilçe esnafının her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Arslan, "Kuaför ve berberlerimizin ilk günlerinde yanlarında olmak, elimizden geldiğince onlara destek olmak istedik. Toplum sağlığını sağlamak için tıbbi maske, el dezenfektanı ve yüzey dezenfektanlarımızı dağıttık. Dezenfektanları nasıl kullanacaklarını anlatarak önlemlerle ilgili hatırlatmalarda bulunduk. Toplum sağlığı için tıbbı maske, yüzey dezenfektanı ve el dezenfektanı dağıtımlarımız kent genelinde düzenli olarak devam edecek" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA