Edremit Belediyesi'nden balkonda tarım yarışması Van'ın Edremit Belediyesi, balkonlarda da tarımın yapılmasını teşvik etmek amacıyla yarışma başlattı.

Van'ın Edremit Belediyesi, balkonlarda da tarımın yapılmasını teşvik etmek amacıyla yarışma başlattı.

Edremit Belediyesi, domates, biber, salatalık ve patlıcan tohumlarının yer aldığı seti vatandaşlara dağıtarak, balkonlarda kent bahçeciliğinin yaygınlaşmasını hedefliyor.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde evde tarım yapmanın teşvik edilmesi amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Bu sürecin atlatılması için devlet ve millet el ele vererek, güzel çalışmaların sergilendiğini belirten Say, şöyle dedi:

"Malumunuz geçtiğimiz günlerde ilçemizdeki tüm çiftçilerimize üretim yapabilmeleri için yaklaşık 170 bin fide dağıttık. Aynı üretimin şehirlerimizde de yapılması için 'Balkon Güzeli' yarışması düzenledik ve insanlarımıza kendi sebzelerini evlerinin balkonlarında yapabilmeleri için fide dağıtımına başladık. Şehirde yaşayanların sağlıklı beslenmesi ve doğal yaşamın şehirlerde, evlerde hissedilmesi için geleneksel tarımı evlere taşımak arzusundayız. Dağıttığımız fideleri yetiştirip hasat döneminde en güzel sebzeleri yetiştirenler arasında ilk 3 vatandaşımıza da ayrıca çeşitli hediyeler vereceğiz."

Kaynak: AA