Edremit Belediyesi'nden 55 yaş üstü vatandaşlar için "aşı servisi" hizmeti

Edremit Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde aşı yaptıracak 55 yaş üstü vatandaşlar için servis hizmeti başlattı.

Edremit Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde aşı yaptıracak 55 yaş üstü vatandaşlar için servis hizmeti başlattı.

Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, yaptığı açıklamada, "tam kapanma" döneminde ihtiyacı olan vatandaşların aşı olacakları hastanelere güvenle ulaşmalarını sağlayarak, hem aşılama çalışmalarına destek olmayı hem de vatandaşın hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirtti.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmaya devam edeceklerini aktaran Arslan, "Aşı servisi hizmeti, yoğun talep görüyor. Vatandaşlar, bizi aşı randevusu gününden bir gün önce arıyor. Biz de ona servis randevusu oluşturuyoruz. Aşı olacak kişiye veya aileye araç tahsis ediyor ve onları evlerinden aldırarak en güvenli şekilde aşı merkezlerine ulaştırıyoruz." ifadesini kullandı.

Aşı olmak için belediyenin servis hizmetinden faydalanan Adil Yıldız da "Bugün aşının ikinci dozunu olacaktım. Nasıl gideceğimi düşünüyordum. Belediyemiz böyle bir hizmet başlatmış. Çok teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik