Edremit Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edremit Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Güncel
Edremit Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Edremit Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel - İş Sendikası arasında devam eden toplu iş görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

Oğlunu öldürmekten 7.5 yıl ceza alan baba tahliye oldu, eşi karara isyan etti
Oğlunu öldürmekten 7.5 yıl ceza alan baba tahliye oldu, eşi karara isyan etti

Edremit Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel - İş Sendikası arasında devam eden toplu iş görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

İmzalanan sözleşmeye göre Edremit Belediyesi'nde çalışan bir işçinin en düşük maaşı 3 bin 800 lira olarak belirlendi.

Belediye meclis salonunda imzalanan sözleşme, belediyede çalışan 173 kadrolu ve Edremit Personel AŞ bünyesindeki 730 olmak üzere toplam 903 işçiyi kapsıyor.

Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a emeğe verdiği değerden dolayı teşekkür etti.

Çalışanların emeğinin karşılığını vermenin sevincini yaşadıklarını dile getiren Arslan ise "Bu koşullar sizler için yeterli değil ama ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu pandemi döneminde imkanlarımızı zorladık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hayati Yazıcı Mustafa Şentop Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Sezen Aksu Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Burak Yılmaz İsmail Kartal Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edremit Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 13:29:37. #1.14#
title