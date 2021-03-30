Edremit Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Edremit Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel - İş Sendikası arasında devam eden toplu iş görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

Edremit Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel - İş Sendikası arasında devam eden toplu iş görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

İmzalanan sözleşmeye göre Edremit Belediyesi'nde çalışan bir işçinin en düşük maaşı 3 bin 800 lira olarak belirlendi.

Belediye meclis salonunda imzalanan sözleşme, belediyede çalışan 173 kadrolu ve Edremit Personel AŞ bünyesindeki 730 olmak üzere toplam 903 işçiyi kapsıyor.

Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a emeğe verdiği değerden dolayı teşekkür etti.

Çalışanların emeğinin karşılığını vermenin sevincini yaşadıklarını dile getiren Arslan ise "Bu koşullar sizler için yeterli değil ama ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu pandemi döneminde imkanlarımızı zorladık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik