Edremit Belediyesi'nde inovasyon adımları Balıkesir Edremit Belediyesi'nde dijital inovasyon süreci kapsamında, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan tarafından belediye makamında başkan yardımcıları ve daire müdürleri ile bu gün gerçekleştirilen toplantıda Akıllı Kent Uygulaması ve Dijital Arşiv çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Balıkesir Edremit Belediyesi'nde dijital inovasyon süreci kapsamında, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan tarafından belediye makamında başkan yardımcıları ve daire müdürleri ile bu gün gerçekleştirilen toplantıda Akıllı Kent Uygulaması ve Dijital Arşiv çalışmalarına başlandığı belirtildi. Başkan Selman Hasan, "Haftalık olağan toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Belediyemizi, ülkemizin ve dünyanın dijital gerçekliğiyle eş zamanlı olarak hareket edebilen dinamik bir yapı haline getirebilmek adına Akıllı Kent Uygulaması ve Dijital Arşiv çalışmalarımızı hizmete alıyoruz." dedi. - BALIKESİR Kaynak: İHA