Edremit Belediyesi'nde HES kodu uygulaması başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Edremit Belediyesi'nde HES kodu uygulaması başladı

12.10.2020 19:37 | Son Güncelleme: 12.10.2020 19:41
Edremit Belediyesi'nde HES kodu uygulaması başladı

BALIKESİR'in Edremit ilçe Belediyesi'nde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 'Hayat Eve Sığar' (HES) kodu uygulaması başlatıldı.

BALIKESİR'in Edremit ilçe Belediyesi'nde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 'Hayat Eve Sığar' (HES) kodu uygulaması başlatıldı. Edremit Belediyesi'nin merkez ve şubelerinde tüm personel ve vatandaşlar, HES kodu ile belediyeye giriş yapıyor.

Edremit Belediyesi koronavirüs salgını ile mücadelesini sürdürürken, kurum binalarında HES kodu uygulamasına başladı. Mobil uygulama üzerinden kurumda çalışan personel ve kuruma gelen vatandaşların HES kodlarının sorgulanması yapılıyor.

Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Sözcüsü Tayfun Canlı, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın talimatlarıyla pandemi ile mücadelede azami özen gösterildiğini belirtti. Canlı, "Covid-19 ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile kamu kurum ve kuruluşlarına girişte HES kodu uygulaması başlatıldı. Uygulama kapsamında belediye personelleri başta olmak üzere belediyeye giriş yapmak isteyen vatandaşlar, ateş ve maske kontrolünün ardından güvenlik görevlilerine gösterdikleri HES kodu ile binaya alınmaya başlandı. Genelge gereği, HES kodu olmayan vatandaşlar kamu binalarına giriş yapamayacak. HES kodu bulunmayanların kod alabilmeleri için belediye görevlilerimiz de vatandaşlara yardımcı oluyor" dedi.HES KODU ALMA

E-devlet şifresiyle www.turkiye.gov.tr adresinden alınabilen HES kodu, cep telefonlarından kısa mesaj yöntemiyle de alınabiliyor. Tüm GSM operatörlerinden HES yazılıp, aralarında boşluk bırakılarak, sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılıp 2023'e SMS atılarak alınabiliyor.


- Balıkesir
Edremit Belediyesi'nde HES kodu uygulaması başladı
Edremit Belediyesi'nde HES kodu uygulaması başladı
Edremit Belediyesi'nde HES kodu uygulaması başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Esra Erol Özgü Namal Merve Boluğur Yasemin Özilhan
Spor Ozan Kabak Burak Yılmaz Malcolm Thomas Josef De Souza Mustafa Cengiz
Daha Fazla Cuma Milli Alkol Bakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edremit Belediyesi'nde HES kodu uygulaması başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 19:49:44. #1.14#
title