Edremit Belediyesi merkez-kırsal ayrımı yapmadan çalışıyor

Edremit Belediyesi bağlı ekiplerin kentin dört bir yanında ki çalışması devam ediyor. İlçe merkezinde ki çalışmaların yanı sıra kırsal mahallelerde ki sorunlarda ortadan kaldırılıyor.

Edremit Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde ki doğalgazdan bozulan yolların yenilenmesini yaparken kırsal mahallelerde ki çalışmalarını da aksatmadan sürdürüyor. Özellikle kış mevsiminde oluşabilecek olumsuzluklara karşı yağmur suyu drenaj hatları, kanal, menfez yapımları gerçekleştiriliyor. Kırsal Yolören Mahallesi'nde su taşkınlarını önlemek için köy içinde yeni yağmur suyu menfezi yapıldı. Ayrıca mahalle içerisinde ki yollarda yeniden düzenleniyor.

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Abdullah Kesici, Başkan Selman Hasan Arslan'ın talimatı doğrultusunda merkez ve kırsal ayrımı yapmadan Edremit'in dört bir yanında ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. - BALIKESİR