Edremit belediyesi kent meydanında milli takım coşkusu yaşattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edremit belediyesi kent meydanında milli takım coşkusu yaşattı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Kent meydanında maç izleyen vatandaşlar VAN - Van'ın Edremit ilçesinde vatandaşlar belediye tarafında kent meydanına kurulan dev ekranda Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan A Milli Takım - Galler maçını izledi.

Kent meydanında maç izleyen vatandaşlar

VAN - Van'ın Edremit ilçesinde vatandaşlar belediye tarafında kent meydanına kurulan dev ekranda Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan A Milli Takım - Galler maçını izledi.

Edremit belediyesi kent meydanında milli takım coşkusu yaşattı
Edremit belediyesi kent meydanında milli takım coşkusu yaşattı
Edremit belediyesi kent meydanında milli takım coşkusu yaşattı
Edremit belediyesi kent meydanında milli takım coşkusu yaşattı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Milli takım yenildi, Ekrem İmamoğlu ima dolu paylaşımda bulundu
Milli takım yenildi, Ekrem İmamoğlu ima dolu paylaşımda bulundu
Erdoğan: 'Nahçıvan'la Bakü'yü birbirine bağlayacak Zengezur koridorunun bölgemize getireceği rahatlamanın ve zenginliğin tarifi mümkün değildir.'
Erdoğan: "Nahçıvan'la Bakü'yü birbirine bağlayacak Zengezur koridorunun bölgemize getireceği rahatlamanın ve zenginliğin tarifi mümkün değildir."
Nakdi ücret desteğine de göz diktiler! Van'da dev operasyonda 30 gözaltı
Nakdi ücret desteğine de göz diktiler! Van'da dev operasyonda 30 gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enis Arıkan Acun Ilıcalı Burak Yamantürk İbrahim Tatlıses
Spor Sergen Yalçın Roland Garros Çağlar Söyüncü Roberto Mancini Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Edremit belediyesi kent meydanında milli takım coşkusu yaşattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 21:44:47. #1.16#

title