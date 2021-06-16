Edremit belediyesi kent meydanında milli takım coşkusu yaşattı
Kent meydanında maç izleyen vatandaşlar VAN - Van'ın Edremit ilçesinde vatandaşlar belediye tarafında kent meydanına kurulan dev ekranda Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan A Milli Takım - Galler maçını izledi.
Kent meydanında maç izleyen vatandaşlar
VAN - Van'ın Edremit ilçesinde vatandaşlar belediye tarafında kent meydanına kurulan dev ekranda Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan A Milli Takım - Galler maçını izledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı