Edremit Belediyesi: Kaz Dağı karpuzuyla Adana'ya rakip olacağız
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Edremit Belediyesi: Kaz Dağı karpuzuyla Adana'ya rakip olacağız

BALIKESİR'in Edremit Belediyesi, ekim yaptığı 146 dönüm araziden, salatalık ve kabak hasadının ardından ilk karpuzları da almaya başladı.

Edremit Belediyesi: Kaz Dağı karpuzuyla Adana'ya rakip olacağız
10.06.2020 15:43 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:05
BALIKESİR'in Edremit Belediyesi, ekim yaptığı 146 dönüm araziden, salatalık ve kabak hasadının ardından ilk karpuzları da almaya başladı. Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Belediye Sözcüsü Tayfun Canlı, " Kaz Dağı karpuzuyla Adana'ya rakip olacağız" dedi.

Edremit ilçesi Çıkrıkçı Mahallesi'nde belediyeye ait olan 146 dönüm arazide, S.S Çıkrıkçı Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile ortaklaşa tarım projesi gerçekleştirildi. Proje kapsamında tarlalara domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak, kavun, karpuz, fasulye ve salatalık ekimleri yapıldı. Tarladan salatalık ve kabak hasadının ardından ilk karpuzlar da alınmaya başlandı.Edremit Ovası'nın son derece verimli topraklara sahip olduğunu söyleyen Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Belediye Sözcüsü Tayfun Canlı, ürün kalitesinin gayet güzel olduğunu söyledi. Canlı, "Edremit Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan'ın önemli projelerinden olan tarımsal üretim başladı. Edremit Ovası'ndaki 146 dönüm arazide bu yıl ilk olarak 9 çeşit sebze ekimi yapıldı. Özellikle karpuzlarımız Adana karpuzu kadar lezzetli olacak. Kaz Dağları'nın eşsiz havası ve bölgenin doğal kaynak sularıyla büyüyen ürünlerimizin kalitesi de benzersiz olacak. Kaz Dağı karpuzuyla Adana'ya rakip olacağız" dedi.


- Balıkesir

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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